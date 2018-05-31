В Украине с сегодняшнего дня подорожали железнодорожные билеты. Что влияет на повышение тарифов

Большинство вагонов в ближайшее время придется изъять из маршрутов, так как срок их эксплуатации составляет 28 лет, и он уже истек

С 31 мая в Украине вырастет стоимость перевозок Укрзализныци. Тариф поднимется на 12%. Осенью перевозчик планирует еще одно повышение. Билеты вырастут так же на 12%. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего направления Укрзализныци Александр Красноштан пояснил, что это необходимый шаг. Последний раз проезд в купе и плацкартах подорожал в 2014 году, а в вагонах категории СВ - вообще в 2009 году.

"На летние перевозки мы приготовили 2900 вагонов, поэтому я думаю, что мы нарастим объем летних перевозок на 10% по сравнению с предыдущим годом. Если мы закончим программу до конца года, то есть закупка, капитальный ремонт, то мы обновим 15% нашего вагонного парка. Новые вагоны будут оснащены кондиционерами и новыми туалетами", - сообщил начальник пассажирских перевозок.

Согласно действующим тарифам на внутренние перевозки компенсируют немного больше половины расходов.

Укрзализныця - основной перевозчик грузов и пассажиров в государстве

Убыточность приходится перекрывать за счет грузовых перевозок. Часть средств от этого повышения направят на закупку новых пассажирских вагонов и капитальный ремонт старых, отметил представитель Укрзализныци.

Всего на сферу пассажирских перевозок и улучшения сервиса в этом году выделят 3 млрд гривен. Красноштан рассказал, что за полученные средства приобретут постельное белье, уже вскоре в нескольких поездах будут предлагать горячую пищу, а в середине вагона убирать с помощью новых технологий.

Укрзализныця планирует перевезти в этом году 55 млн пассажиров Подобное повышение тарифов проблемы с пассажирскими перевозками не решит. А только уменьшит их убыточность, отметил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава. Для того, чтобы ситуация кардинально изменилась, нужно повысить тарифы в три раза или ввести дотации из госбюджета. Такая практика действует в Европе. По его словам, ежегодно европейские страны дотируют пассажирские перевозки на 75 млрд евро. Больше всего средств - 10 млрд евро в год - выделяет Франция, Германия и Италия.

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Александр Кава отметил, что если правительство не предусмотрит дотации, то пассажирский сектор Укрзализныци падать, и объем перевозок уменьшится в 10 раз. Многие вагоны в ближайшее время придется выводить из эксплуатации, так как она достигла 28 лет.

Миллиардные долги государства за перевозку пассажиров-льготников также негативно влияют на финансовое состояние Укрзализныци.

Всего на сферу пассажирских перевозок и улучшение сервиса в этом году выделят 3 млрд гривен

Чтобы этого не произошло, необходимо монетизировать льготы, заявил эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуры Украинского института будущего Владимир Шульмейстер. По его словам, один из вариантов - дотирование перевозок из местных бюджетов.

"Благодаря децентрализации последние годы остается больше ресурсов. Их можно использовать на транспорт, не только на железную дорогу, но и на пригородный транспорт, маршрутки", - рассказал Шульмейстер.

На улучшение сервиса перевозок можно надеяться, но к самому повышение стоимости немало вопросов. Соучредитель объединения Общественный контроль Укрзализныци Виктор Гаврон сетует на непрозрачность формирования самого тарифа.

Последний раз проезд в купе и плацкартах подорожал в 2014 году

В течение многих лет Укрзализныця игнорирует приказ Мининфраструктуры по разработке новой методики расчета тарифа на пассажирские перевозки. Сейчас его формируют по устаревшим нормам, рассказал эксперт.

"Еще с прошлого века у нас действует так называемый регрессивный тариф, который очень вредит Укрзализныци. Парадокс заключается в том, что проезд на две-три остановки стоит больше половины стоимости поездки по всему маршруту. Это не дает возможности Укрзализныци конкурировать с транспортом на коротких и средних дистанциях до 300 км. Укрзализныця теряет пассажира и на очень многих участках поезда ходят полупустые", - отметил Гаврон.

Укрзализныця - основной перевозчик грузов и пассажиров в государстве. Предприятие обеспечивает почти 83% общего грузопотока и треть пассажирских перевозок по стране.