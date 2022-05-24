В Украине с первого сентября могут открыть только те школы, в которых есть укрытия — Витренко

24 мая, 15:37
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Школы будут проводить обучение различных форм в зависимости от ситуации (Фото:Flickr)

Школы будут проводить обучение различных форм в зависимости от ситуации (Фото:Flickr)

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину, с 1 сентября дети смогут пойти лишь в те учебные заведения, здания которых оборудовано укрытием на случай обстрелов.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом в прямом эфире всеукраинского телемарафона заместитель министра образования Андрей Витренко.

«Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране», — сказал он.

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Сейчас инспекции проводят проверки школ на наличие укрытий для временного пребывания детей, педагогов и других сотрудников учебных заведений во время вражеских обстрелов.

«По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине существуют», — сказал Витренко.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Школы Война России против Украины

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