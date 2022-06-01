В Украине с начала войны пропавшими без вести считаются 139 детей — Нацполиция

1 июня, 17:18
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Больше всего пропавших детей в Киевской, Донецкой и Харьковской областях (Фото:ДБР)

Больше всего пропавших детей в Киевской, Донецкой и Харьковской областях (Фото:ДБР)

С начала полномасштабной войны в Украине погибло 243 ребенка, на данный момент пропавшими без вести числятся 139 детей.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

«россия унесла 243 маленьких жизни. Еще 446 искалечила и ранила. За время этой коварной войны 1933 ребенка считались без вести пропавшими. 1794 полиция нашла и вернула родным. Но 139 детей до сих пор находятся в розыске… Это страшные цифры страшной реальности», — сообщил Клименко.

Видео дня

«Около 100 дней войны в Украине привели к разрушительным последствиям для детей в таких масштабах и темпах, каких не было со времен Второй мировой войны», — заявили в День защиты детей в ЮНИСЕФ.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Нацполиция Война России против Украины

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