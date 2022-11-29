В Украине с 1 декабря начнут оформлять статус участников боевых действий против России
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Минобороны Украины завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих оформление документов участников боевых действий во время отпора полномасштабной агрессии России.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Министр Алексей Резников заверил, что все, кто имеет основания для УБД, получит социальные гарантии. Процесс, по словам Резникова, будет длительным, поскольку за девять месяцев активной фазы войны в Украине насчитывается сотни тысяч участников боевых действий. Алгоритм предоставления статуса УБД уже доводится до исполнения в войсках.
Для контроля этого процесса будет создано 18 комиссий. Они приступят к работе с 1 декабря.
Получить статус УБД можно тремя способами:
- за обращением командира части, подающего документы на подчиненных;
- за личным обращением военнослужащего, самостоятельно собирающего документы и представляющего их в соответствующую комиссию;
- за личным обращением человека, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
В случае возникновения вопросов можно обратиться на «горячую линию» Минобороны.