В Украине с 1 декабря начнут оформлять статус участников боевых действий против России 29 ноября, 19:20 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Минобороны Украины завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих оформление документов участников боевых действий во время отпора полномасштабной агрессии России.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр Алексей Резников заверил, что все, кто имеет основания для УБД, получит социальные гарантии. Процесс, по словам Резникова, будет длительным, поскольку за девять месяцев активной фазы войны в Украине насчитывается сотни тысяч участников боевых действий. Алгоритм предоставления статуса УБД уже доводится до исполнения в войсках.

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Для контроля этого процесса будет создано 18 комиссий. Они приступят к работе с 1 декабря.

Получить статус УБД можно тремя способами:

за обращением командира части, подающего документы на подчиненных;

за личным обращением военнослужащего, самостоятельно собирающего документы и представляющего их в соответствующую комиссию;

за личным обращением человека, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В случае возникновения вопросов можно обратиться на «горячую линию» Минобороны.