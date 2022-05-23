С начала войны было зафиксировано более 200 нападений на медучреждения в Украине — ВОЗ 23 мая, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Больница в Баштанке (Фото:facebook.com/zamazeeva.official)

Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила еще 30 нападений на медицинские учреждения Украины.



Об этом сообщает пресслужба миссии ВОЗ в Украине в Twitter.

Таким образом, с начала войны было зафиксировано более 200 нападений на украинские объекты здравоохранения.



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«По состоянию на 23 мая в Украине подтверждено 248 нападений на учреждения здравоохранения. Эти нападения произошли в период с 24 февраля по 19 мая и привели к 75 смертям и 59 ранениям. Здравоохранение никогда не должно быть мишенью», — говорится в сообщении миссии ВОЗ в Украине.

Напомним, что на временно захваченных территориях Украины находятся 235 медицинских учреждений и более 200 бригад экстренной медпомощи.



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

.@WHO has verified 30 additional attacks on health care in #Ukraine.



As of 23 May, 248 attacks on health care have been verified in Ukraine. These attacks took place between 24 February and 19 May & caused 75 deaths and 59 injuries.



Health care should never be a target. pic.twitter.com/7WvoAK3EdL — WHO Ukraine (@WHOUkraine) May 23, 2022

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