С начала войны было зафиксировано более 200 нападений на медучреждения в Украине — ВОЗ
Больница в Баштанке (Фото:facebook.com/zamazeeva.official)
Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила еще 30 нападений на медицинские учреждения Украины.
Об этом сообщает пресслужба миссии ВОЗ в Украине в Twitter.
Таким образом, с начала войны было зафиксировано более 200 нападений на украинские объекты здравоохранения.
«По состоянию на 23 мая в Украине подтверждено 248 нападений на учреждения здравоохранения. Эти нападения произошли в период с 24 февраля по 19 мая и привели к 75 смертям и 59 ранениям. Здравоохранение никогда не должно быть мишенью», — говорится в сообщении миссии ВОЗ в Украине.
Напомним, что на временно захваченных территориях Украины находятся 235 медицинских учреждений и более 200 бригад экстренной медпомощи.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.
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