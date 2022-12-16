От +18 до -9 градусов. Как будет меняться погода в Украине в ближайшие дни 16 декабря, 11:09 Погода в декабре: последние новости (Фото:unsplash)

В ближайшие дни погода в Украине будет меняться часто и кардинально — то будет подниматься до высоких температурных отметок, то ударить ощутимые морозы.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных поразит украинцев своим разнообразием - от ощутимых морозов в западных и северных областях страны до весеннего тепла на юге и в Крыму.

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Погода в субботу 17 декабря

В субботу в Крыму, Одесской, Херсонской и Николаевской областях столбики термометров поднимутся до нетипичных для середины декабря +15…+18 °С, в Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается до +12…+13 °С, в Харьковской, Донецкой, Луганской и Полтавской - до +8 ... +10 °С. В северных и западных областях термометры покажут от +4 до 0 °C.

Почти по всей территории страны, кроме южных областей, прогнозируются пасмурная погода и осадки. В восточных и центральных областях пройдут небольшие дожди, в западных и северных — дождь с мокрым снегом.

Погода в воскресенье 18 декабря

В Крыму, Херсонской, Донецкой и Луганской областях в воскресенье воздух прогреется до +9…+11 °С, в Запорожской — до +7…+9 °С, в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской — до +5…+7 °С С, в Полтавской, Одесской, Черкасской – до +3…+5 °С. В северные регионы придут небольшие морозы ( до -3 °С), в Киевской и Винницкой областях, а также на западе страны термометры покажут до -3…-6 °С. Холоднее всего в воскресенье будет на Волыни — до -9 °С.

При этом на западе и севере, а также столичном регионе пройдет небольшой снег, в центральных и северо-восточных областях — дожди и снег с дождем. Облачно с прояснениями будет в Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Здесь днем возможны небольшие дожди.

Погода в понедельник 19 декабря

Новая неделя начнется с ясной погоды во всех регионах страны. В Крыму, Закарпатье, а также в южных регионах и Запорожской области термометры покажут около 0 °C. В остальных областях погода в начале недели будет достаточно морозной: в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Винницкой областях ожидается -4...-6 °С, на остальной территории страны - до -8...-9 °С.

Народный прогноз погоды и приметы

Предки верили, что если на Варвару, 17 декабря, ударяли морозы, то нужно было ждать холодную и позднюю весну, а пасмурная теплая погода вскоре предвещала оттепель. Ночью смотрели на небо — яркие звезды обещали морозную зиму, а облака скапливались в теплую погоду.

Савин день, 18 декабря, пытались проводить дома, в семейном кругу. Пили травяной чай и поглядывали на окна: запотевшее стекло свидетельствовало о скором потеплении.

Напомним, ранее НВ рассказывал, что синоптик предупредил об ухудшении погоды в декабре и о температурных и атмосферных «качелях».