В Украине регистрируют случаи дифтерии. Что советуют врачи

Единственный способ, который гарантированно поможет не заболеть во время вспышки дифтерии, вакцинация

Второй случай дифтерии в Украине зарегистрирован в этом году. Болезнь зафиксирована в Рубежном Луганской области. Первый больной был тоже в Луганской области, рассказал глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Есть необходимость сделать прививку от дифтерии детям и взрослым. Проблем с этим не будет - во всех регионах вакцин хватает, заверил директор Центра.

В Украине пока отсутствует коллективный иммунитет от дифтерии

Он напомнил, что взрослым с 16 лет следует проводить повторную вакцинацию от дифтерии каждые 10 лет. Сейчас в Украине также 860 доз сыворотки от дифтерии, которую вводят только больному.

"Есть полученная в апреле сыроватка и сейчас она разделена по всей территории Украины равномерно в соответствии с количеством населения, проживающего на этой территории. Учитывая, что в 2017 году не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии, а в предыдущие годы - от 2 до 4 случаев в год, мы верим, что этого количества достаточно, чтобы ответить на все случаи заболевания", - сообщил Курпита.

Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация. Во время последней эпидемии дифтерии в Украине с 1991 до 1998 года заболело около 20 тыс. еловек, почти 700 из них умерли.

Признаки заболевания

Дифтерия - острое инфекционное заболевание. Его возбудителем является дифтерийная палочка. Она передается воздушно-капельным путем, однако ею можно заразиться через предметы быта, посуду и игрушки.

Дифтерийная палочка передается и воздушно-капельным путем, и через предметы быта и посуда

Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки.

Они затрудняют дыхание и глотание. С первых секунд попадания в организм человека палочка начинает выделять агрессивный токсин, который попадает в кровь.

Его мишень - ткани почек, сердца и нервной системы. В этих органах развивается поражение и чем дольше человек не получает антидифтерийную сыворотку, тем более необратимыми они становятся. Без немедленного введения сыворотки около половины больных могут умереть. Даже с ней остается риск смерти до 20%.

Единственный способ, который гарантированно поможет не заболеть во время вспышки, вакцинация. Если она была проведена по графику, с вероятностью 96-98% иммунная система сразу отвергнет атаку палочки. Небольшое количество людей даже после прививки получает недостаточное количество антител против дифтерии. Но этого может хватить, чтобы даже в случае болезни она прошла в легкой форме. И болезнь не поразит органы человека.

Необходимость вакцинации

Чтобы возбудители болезни прошли мутацию, нужно много лет. Поэтому ожидать осложнений заболевания в большей степени, чем в 90-х годах, не следует, рассказал главный врач Сумской областной инфекционной больницы Андрей Сницар.

В 90-х годах врачам удалось достичь вакцинации почти 95% населения из-за эпидемии дифтерии

По его словам, увеличение количества случаев дифтерии можно прогнозировать.

Ведь тогда эпидемия этой болезни завершилась из-за того, что часть людей переболела дифтерией, многих в авральном режиме вакцинировали.

Врачам удалось добиться охвата прививками почти 95% населения. Сейчас такой численности вакцинации от этого заболевания в Украине нет, чтобы получить так называемый коллективный иммунитет от дифтерии, отметил Сницар.

"Есть области, где привито 50% населения. Детей - 95%. Взрослое население не имеет такого количества привитых. Последнюю вакцинацию сделали в 16 лет. И в дальнейшем не повторяют в 26, 36 - каждые 10 лет", - отметил врач.

Уровень вакцинации против дифтерии в Украине остается низким - лишь половина детей до полутора лет получили три необходимые дозы вакцины.