Sirko. В Украине разработали новый дрон-разведчик, которым можно управлять из укрытия
БПЛА Sirko (Фото:АрмияInform)
В Харькове разработали и презентовали беспилотник Sirko — тактический разведчик самолетного типа с неподвижным крылом.
Об этом сообщает АрмияInform.
Глава наблюдательного совета ООО Научно-производственная компания Skyassist Игорь Криничко рассказал, что БПЛА может собирать развединформацию, а видеосвязь с оператором будет оставаться устойчивой на расстоянии до 30 километров, в офлайн-режиме — до 50 км. Аппарат оборудован четырьмя 4К-камерами, полностью автоматизирован и может лететь по заранее разработанному маршруту.
Характеристики беспилотника следующие:
- 93 сантиметра в крыльях;
- вес — 1,37 килограмма.
- может преодолевать до 130-140 км на высоте около тысячи метров;
- может лететь до полутора часов в зависимости от погодных условий.
По словам производителей, летательный аппарат изготовлен из полимерного материала, полностью радиопрозрачного — в режиме радиомолчания средства электронной борьбы противника его не видят или воспринимают как птицу. Листовый корпус позволяет складывать беспилотник на конвейере и обеспечить его массовое производство.
«Отличает Sirko от остальных известных марок БПЛА и то, что его операторы могут управлять им из укрытия, например, блиндажа, размещая антенну и мачты на расстоянии от местоположения человека», — рассказали разработчики.
Криничко говорит, что предприятие на стадии подписания государственного соглашения на поставку этих комплексов, в том числе и с Минобороны. Сейчас могут собирать до тысячи таких БПЛА в месяц.