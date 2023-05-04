Sirko. В Украине разработали новый дрон-разведчик, которым можно управлять из укрытия

4 мая, 11:37
Поделиться:
БПЛА Sirko (Фото:АрмияInform)

БПЛА Sirko (Фото:АрмияInform)

В Харькове разработали и презентовали беспилотник Sirko — тактический разведчик самолетного типа с неподвижным крылом.

Об этом сообщает АрмияInform.

Глава наблюдательного совета ООО Научно-производственная компания Skyassist Игорь Криничко рассказал, что БПЛА может собирать развединформацию, а видеосвязь с оператором будет оставаться устойчивой на расстоянии до 30 километров, в офлайн-режиме — до 50 км. Аппарат оборудован четырьмя 4К-камерами, полностью автоматизирован и может лететь по заранее разработанному маршруту.

Видео дня

Читайте также:

Характеристики беспилотника следующие:

  • 93 сантиметра в крыльях;
  • вес — 1,37 килограмма.
  • может преодолевать до 130-140 км на высоте около тысячи метров;
  • может лететь до полутора часов в зависимости от погодных условий.
https://twitter.com/region776/status/1653685809374175232?s=20

По словам производителей, летательный аппарат изготовлен из полимерного материала, полностью радиопрозрачного — в режиме радиомолчания средства электронной борьбы противника его не видят или воспринимают как птицу. Листовый корпус позволяет складывать беспилотник на конвейере и обеспечить его массовое производство.

«Отличает Sirko от остальных известных марок БПЛА и то, что его операторы могут управлять им из укрытия, например, блиндажа, размещая антенну и мачты на расстоянии от местоположения человека», — рассказали разработчики.

Читайте также:
Спецподразделение ГУР создало «флотилию» дронов-камикадзе. Показали, как уничтожают вражескую технику — видео

Криничко говорит, что предприятие на стадии подписания государственного соглашения на поставку этих комплексов, в том числе и с Минобороны. Сейчас могут собирать до тысячи таких БПЛА в месяц.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Беспилотник Харьков Беспилотники

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X