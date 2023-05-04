Sirko. В Украине разработали новый дрон-разведчик, которым можно управлять из укрытия 4 мая, 11:37 БПЛА Sirko (Фото:АрмияInform)

В Харькове разработали и презентовали беспилотник Sirko — тактический разведчик самолетного типа с неподвижным крылом.

Об этом сообщает АрмияInform.

Глава наблюдательного совета ООО Научно-производственная компания Skyassist Игорь Криничко рассказал, что БПЛА может собирать развединформацию, а видеосвязь с оператором будет оставаться устойчивой на расстоянии до 30 километров, в офлайн-режиме — до 50 км. Аппарат оборудован четырьмя 4К-камерами, полностью автоматизирован и может лететь по заранее разработанному маршруту.

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Характеристики беспилотника следующие:

93 сантиметра в крыльях;

вес — 1,37 килограмма.

может преодолевать до 130-140 км на высоте около тысячи метров;

может лететь до полутора часов в зависимости от погодных условий.

По словам производителей, летательный аппарат изготовлен из полимерного материала, полностью радиопрозрачного — в режиме радиомолчания средства электронной борьбы противника его не видят или воспринимают как птицу. Листовый корпус позволяет складывать беспилотник на конвейере и обеспечить его массовое производство.

«Отличает Sirko от остальных известных марок БПЛА и то, что его операторы могут управлять им из укрытия, например, блиндажа, размещая антенну и мачты на расстоянии от местоположения человека», — рассказали разработчики.



Криничко говорит, что предприятие на стадии подписания государственного соглашения на поставку этих комплексов, в том числе и с Минобороны. Сейчас могут собирать до тысячи таких БПЛА в месяц.