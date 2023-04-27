Toloka. В Украине разрабатывают беспилотные подводные торпеды с дальностью хода до 2000 км 27 апреля, 15:47 Один из прототипов подводного БПЛА представили на выставке Brave1 (Фото:Милитарный)

Украинский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает несколько версий беспилотных торпед Toloka с дальностью хода до 2 тысяч километров. Об этом сообщает Милитарный.



Один из прототипов подводного БПЛА уже представили на выставке Brave1 в апреле.

Всего есть три версии:

TLK 150 ( 2,5 метра) — дальность хода 100 км, сможет нести до 20−50 кг взрывчатки;

2,5 метра) — дальность хода 100 км, сможет нести до 20−50 кг взрывчатки; TLK 400 ( 4−6 метров) — 1200 км, 500 кг взрывчатки;

4−6 метров) — 1200 км, 500 кг взрывчатки; TLK 1000 ( 4−12 метров) — 2000 км хода, до 5000 кг взрывчатки.



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Фото: Милитарный

Как пишет издание, аппараты оснащены ультразвуковыми и 3D-сонарами, гидрофонами, камерами, GPS-навигацией. Беспилотники могут делать минные карты для разминирования, а также идентифицировать подводные и надводные объекты.

Под водой или при глушении сигнала торпеда работает с помощью инерциальной навигации.

В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский инициировал создание флота морских дронов и объявил о сборе средств. Всего планировали собрать на 100 таких комплексов. Также деньги на три морских дрона для Украины собрали в Литве.