В Кривом Роге разоблачили наркокартель Двадцатовские 27 февраля, 20:15 Наркотики, обнаруженные в ходе обысков (Фото:Нацполиция)

Более 1200 стражей порядка провели масштабную спецоперацию и задержали участников преступной организации Двадцатовские. Рынок сбыта ее наркотиков охватывал почти все регионы Украины, а прибыль составляла миллион долларов ежемесячно.

Об этом сообщает Нацполиция и Офис Генпрокуратура.

В полиции рассказали, что в течение года проводилось документирование наркокартеля. Оперативные разработки проводились в строгой секретности, а о дате, времени и месте проведения спецоперации знало ограниченное количество правоохранителей.

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В результате полицейские задокументировали противоправную деятельность участников наркокартеля, установили места изготовления наркотиков и проследили способы и каналы их сбыта.

Организаторами называют троих жителей Кривого Рога, имеющих связи в криминальной среде. По данным следствия, у них была поддержка нескольких медиаресурсов, через которые распространили ложные материалы о правоохранителях, документирующих наркогруппы в Днепропетровской области.

Сеть наркокартеля состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп. Организаторы тщательно подбирали «персонал»: предпочтение отдавали людям с хорошими физическими данными и связями в наркобизнесе.

При этом представители обособленных звеньев почти не контактировали друг с другом, поэтому отдельно задержанные не имели информации о деятельности всего наркокартеля.