В Украине разоблачили механизм получения взяток чиновниками Госагентства водных ресурсов

Лишь с начала года злоумышленники могли получить благодаря своей схеме почти два миллиона гривен

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, созданный должностными лицами Государственного агентства водных ресурсов для личного обогащения.

Как сообщили в СБУ, чиновники вымогали от коммерсантов деньги за "согласование индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды и выдачу разрешений на спецводопользование".

При этом к своей коррупционной деятельности они привлекали субъекты хозяйствования.

Согласно предварительным выводам экспертов, благодаря своей схеме только с начала 2018 года злоумышленники могли получить почти два миллиона гривен.

В частности, оперативники задокументировали, что один из чиновников Госводагентства через представителя коммерческой структуры требовал 50 тысяч гривен.

"Правоохранители задержали чиновника и предпринимателя в Киеве во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере 30 тысяч гривен. В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства задержанных сотрудниками СБ Украины найдено документальные материалы, подтверждающие причастность к сделке ряда должностных лиц Госводагентства", - добавили в спецслужбе.