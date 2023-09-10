В ряде областей объявлена воздушная тревога, в Киеве работает ПВО

10 сентября, 00:46
Поделиться:
Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в Киевской и ряде других областей была объявлена воздушная.

01:35 В Киеве работает ПВО, сообщает КМВА.

01:25 «Внимание! Угроза атаки БпЛА! Находитесь в укрытиях», — Сергей Попко, начальник КМВА.

01:15 В Киеве объявлена воздушная тревога.

Видео дня

01:00 КОВА: Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

По состоянию на 00:40 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения БпЛА.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   БПЛА Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X