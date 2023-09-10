В ряде областей объявлена воздушная тревога, в Киеве работает ПВО
Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на воскресенье, 10 сентября, в Киевской и ряде других областей была объявлена воздушная.
01:35 В Киеве работает ПВО, сообщает КМВА.
01:25 «Внимание! Угроза атаки БпЛА! Находитесь в укрытиях», — Сергей Попко, начальник КМВА.
01:15 В Киеве объявлена воздушная тревога.
01:00 КОВА: Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
По состоянию на 00:40 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения БпЛА.