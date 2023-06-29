Впервые в истории. В Украине расследуют 15 случаев экоцида — Офис генпрокурора 29 июня, 23:01 Встречи Международной рабочей группы по экологическим последствиям (Фото:Офис генерального прокурора)

В Украине расследуется более 200 случаев военных преступлений, связанных с повреждением окружающей среды, а также 15 случаев, которые по Уголовному кодексу Украины квалифицируются как экоцид.

Об этом в четверг, 29 июня, заявил в Telegram генеральный прокурор Андрей Костин после встречи Международной рабочей группы по экологическим последствиям.

Он подчеркнул, что примерно 30% территории Украины, что составляет 174 квадратных километра, загрязнены взрывоопасными предметами.

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«Более 2,4 миллиона гектаров лесов повреждены. Недавняя атака на плотину Каховской ГЭС привела к крупнейшей экологической катастрофе в Украине со времен Чернобыля. И этот список неполный, ведь интенсивные боевые действия продолжаются», — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Костин отметил, что Украина является первой страной, которая преследует экологические военные преступления и экоцид в таком масштабе.

Он отметил, что в Украине расследуется 15 случаев, которые квалифицируются как экоцид, и заявил, что таких ситуаций практически не существует в системе международного уголовного права.

Костин также добавил, что Офис генерального прокурора полностью открыт к сотрудничеству и обмену информацией о преступлениях РФ против окружающей среды.

В четверг, 29 июня, Киев посетила шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и присоединилась к Международной рабочей группе по экологическим последствиям войны.