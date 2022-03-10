Помочь Украине может каждый. Офис Генерального прокурора создал сайт для сбора доказательств военных преступлений РФ

10 марта, 14:36
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Удар по мариупольскому роддому — очередное преступление против Украины (Фото:facebook)

Удар по мариупольскому роддому — очередное преступление против Украины (Фото:facebook)

В Украине заработала warcrimes.gov.ua — главная платформа сбора доказательств преступлений РФ.

Все доказательства военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых РФ на территории Украины, собираются на едином ресурсе. Запущенная Офисом Генпрокурора платформа warcrimes.gov.ua – своеобразный доказательный хаб, с которым работают все правоохранительные и государственные органы.

Примеры военных преступлений:

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  • повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
  • обломки снарядов в черте города;
  • факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом;
  • расположение и использование военной техники в жилых кварталах города;
  • ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города;
  • насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования;
  • насильственные действия по отношению к духовенству, повреждение/уничтожение культовых сооружений (храмов, мечетей, синагог и т.п.);
  • использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медицинских учреждений;
  • факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
  • использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских;
  • захват имущества, ограбление оккупационными силами;
  • отказ или лишение доступа к медицинской помощи.

На сайте платформы пошаговая инструкция для тех, кто передает показания о преступлениях РФ: обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства мирных граждан. Следуя ей, каждый сможет внести большой вклад в победу и на юридическом фронте. Информация и ее свидетели полностью защищены.

Чтобы зафиксировать военное преступление:

  • оставьте информацию о себе ( она под надежной защитой)
  • опишите нарушения с указанием точного места и всех деталей (пострадавших, повреждения и т.д.)
  • загрузите фото- или видеодоказательства.

Доказательства будут использованы Офисом Генпрокурора в Международном уголовном суде в Гааге и в украинских судах, а также во время потенциальных специальных международных трибуналов. Также они пригодятся Министерству иностранных дел в Международном суде ООН и Министерству юстиции в Европейском суде по правам человека.

Напомним, расследование Международного уголовного суда в Гааге по военным преступлениям началось 3 марта.

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Теги:   Война России против Украины

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