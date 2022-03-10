Помочь Украине может каждый. Офис Генерального прокурора создал сайт для сбора доказательств военных преступлений РФ 10 марта, 14:36 Цей матеріал також доступний українською Удар по мариупольскому роддому — очередное преступление против Украины (Фото:facebook)

В Украине заработала warcrimes.gov.ua — главная платформа сбора доказательств преступлений РФ.

Все доказательства военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых РФ на территории Украины, собираются на едином ресурсе. Запущенная Офисом Генпрокурора платформа warcrimes.gov.ua – своеобразный доказательный хаб, с которым работают все правоохранительные и государственные органы.

Примеры военных преступлений:

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

обломки снарядов в черте города;

факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом;

расположение и использование военной техники в жилых кварталах города;

ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города;

насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования;

насильственные действия по отношению к духовенству, повреждение/уничтожение культовых сооружений ( храмов, мечетей, синагог и т.п.);

храмов, мечетей, синагог и т.п.); использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медицинских учреждений;

факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;

использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских;

захват имущества, ограбление оккупационными силами;

отказ или лишение доступа к медицинской помощи.

На сайте платформы пошаговая инструкция для тех, кто передает показания о преступлениях РФ: обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства мирных граждан. Следуя ей, каждый сможет внести большой вклад в победу и на юридическом фронте. Информация и ее свидетели полностью защищены.

Чтобы зафиксировать военное преступление:

оставьте информацию о себе ( она под надежной защитой)

она под надежной защитой) опишите нарушения с указанием точного места и всех деталей ( пострадавших, повреждения и т.д.)

пострадавших, повреждения и т.д.) загрузите фото- или видеодоказательства.

Доказательства будут использованы Офисом Генпрокурора в Международном уголовном суде в Гааге и в украинских судах, а также во время потенциальных специальных международных трибуналов. Также они пригодятся Министерству иностранных дел в Международном суде ООН и Министерству юстиции в Европейском суде по правам человека.



Напомним, расследование Международного уголовного суда в Гааге по военным преступлениям началось 3 марта.

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