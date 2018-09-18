Украинские военные провели пуск сверхзвуковой ракеты Оскол с бомбардировщика Су-24М

В Украине провели успешные испытания неуправляемых реактивных снарядов РС-80 Оскол, которые могут поражать бронетехнику и имеют сверхзвуковую скорость полета.

Как сообщили в Укроборонпроме, очередной этап государственных испытаний прошел с применением фронтового бомбардировщика Су-24М Воздушных силы Вооруженных сил Украины.

"Во время испытаний в присутствии заказчика было подтверждено соответствие РС-80 тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с боевых самолетов", - говорится в сообщении.

Смотрите также 23 украинские военные разработки с начала АТО: от шлема дополненной реальности до мини-автомата

Реактивные снаряды Оскол калибром 80-мм разработаны госконцерном Артем. Оскол имеет сверхзвуковую скорость полета и предназначен для уничтожения живой силы и укреплений противника, бронетехники и других целей. Ракеты спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов и наземных платформ

РС-80 прошли испытания с наземных платформ, вертолетов и самолетов.