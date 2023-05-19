В Украине просят создать отдельные вагоны для женщин в поездах. Зарегистрировали петицию 19 мая, 15:27 Поезд Укрзализныци (Фото:Артем Ильин/NV)

На сайте Кабинета министров появилась петиция с призывом сделать в поездах Укрзализныци как минимум по одному отдельному вагону для женщин и мужчин, дорога которых занимает более шести часов.

Ее зарегистрировали появилась 15 мая. По состоянию на день 19 мая петицию подписали уже почти 10 500 человек из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Если не будет мест в «смешанных» вагонах, автор петиции Ольга Ожогина предлагает сделать билеты в отдельные для мужчин и женщин, а для идентификаций добавить при покупке фильтр «пол».

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«На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Не редкие случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам и тому подобное. В частности, известны даже случаи изнасилования в купейных вагонах», — объясняет она.

Также, добавляет автор, могут быть неудобства как для женщин, так и для мужчин, если они захотят переодеться. По ее словам, создание отдельных вагонов «сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров».

Опять обсуждать создание отдельных купе для женщин в Украине начали несколько дней назад. Девушка в Twitter рассказала, что должна была ехать в купе вместе с тремя мужчинами, однако волновалась из-за своей безопасности и поэтому перешла в другое. Многие пользовательницы соцсети ее поддержали и поделились своим опытом.

В июле 2020 года пассажир поезда сообщением Мариуполь-Киев напал на Анастасию Луговую, которая ехала с сыном, избил ее и попытался изнасиловать. Вскоре его задержала полиция, а Укрзализныця уволила всех проводников и начальника поезда, которые находились на этом рейсе и пообещала пострадавшей 100 тысяч гривен компенсации.

