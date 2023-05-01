Резников: В Украине уже изготавливают некоторые детали для западной техники. Держал в руках лучше оригинала

1 мая, 14:20
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo)

В Украине государственные и частные предприятия производят некоторые детали для военной техники, которую передали страны Запада.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко.

В то же время, по его словам, цель — «максимально затянуть» возможность ремонта восстановления запчастей от производителей Запада в Украину. Сейчас есть три линии обслуживания:

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  • первая: простой ремонт на поле боя, которым занимаются экипажи;
  • вторая: сложный ремонт, которым могут заниматься предприятия недалеко от линии фронта;
  • третья: сложный ремонт, для которого технику отправляют за границу в созданные хабы в странах-партнерах.

«Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники, наши предприятия — и не только государственные, но и частные — фантастически научились делать некоторые вещи», — заявил Резников.

Министр рассказал, что лично держал в руках одну из деталей для американской САУ М109, изготовленной украинскими промышленниками. По его словам, они «лучшие, чем оригинал».

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Резников говорит, что украинские техники уже научились делать ремонт и среднего уровня сложности, однако тоже нужны запчасти, чертежи, инженерные документы, поэтому постоянно ведут переговоры о разрешениях и лицензиях.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Военная техника Ремонт Детали Алексей Резников

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