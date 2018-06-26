В Украине приговорили к 11 годам тюрьмы шпиона из Ирана

Суд Харькова приговорил к 11 годам тюрьмы гражданина Ирана за шпионаж.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 30-летний мужчина учился в одном из высших учебных заведений Харькова.

По данным следствия, в 2016 году он встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого были исследования в военной сфере.

Во время встреч он пытался выпытать информацию, содержащую государственную тайну. Иностранец договорился с научным сотрудником о том, что тот продаст ему определенные научные работы.

Научный сотрудник сообщил о коммерческой сделке украинским спецслужбам, аспирант был задержан.

Свою вину гражданин Ирана не признал, но собранных доказательств было достаточно для вынесения приговора.

Отмечается, что решение суда было объявлено 25 июня, но пока не вступило в силу, так как идет время на апелляционное обжалование.