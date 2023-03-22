С начала года за войну против Украины осуждены десять боевиков, среди них — граждане Беларуси 22 марта, 15:02 Боевиков приговорили к реальным срокам (Фото:СБУ)

С начала текущего года по материалам военной разведки СБУ за войну против Украины осуждены десять боевиков, среди них есть граждане Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, один из них — сотрудник белорусского КГБ. В составе российской частной военной компании Редут он воевал против Сил обороны на Харьковском и Краматорском направлениях.

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Украинские военные взяли наемника в плен во время одного из боев в Донецкой области в сентябре прошлого года. Он пытался выдать себя за «рядового» боевика и скрыть свою причастность к спецслужбам Беларуси.

Еще один белорусский наемник получил реальный срок заключения. На этот раз злоумышленником оказался штурмовик частной военной компании Вагнер. В июле прошлого года он незаконно прибыл на территорию Донецкой области, а четыре месяца спустя попал в плен ВСУ.

Также осужден россиянин, который в составе группы огневой поддержки батальона Сомали обстреливал позиции ВСУ возле поселка Пески.

Этих и еще семерых боевиков суд признал виновными по статьям Уголовного кодекса Украины:

110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); 111 ( государственная измена);

государственная измена); 258−3 ( создание террористической группы или террористической организации);

создание террористической группы или террористической организации); 260 ( создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); 447 ( наемничество).

Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.