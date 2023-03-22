С начала года за войну против Украины осуждены десять боевиков, среди них — граждане Беларуси
Боевиков приговорили к реальным срокам (Фото:СБУ)
С начала текущего года по материалам военной разведки СБУ за войну против Украины осуждены десять боевиков, среди них есть граждане Беларуси.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, один из них — сотрудник белорусского КГБ. В составе российской частной военной компании Редут он воевал против Сил обороны на Харьковском и Краматорском направлениях.
Украинские военные взяли наемника в плен во время одного из боев в Донецкой области в сентябре прошлого года. Он пытался выдать себя за «рядового» боевика и скрыть свою причастность к спецслужбам Беларуси.
Еще один белорусский наемник получил реальный срок заключения. На этот раз злоумышленником оказался штурмовик частной военной компании Вагнер. В июле прошлого года он незаконно прибыл на территорию Донецкой области, а четыре месяца спустя попал в плен ВСУ.
Также осужден россиянин, который в составе группы огневой поддержки батальона Сомали обстреливал позиции ВСУ возле поселка Пески.
Этих и еще семерых боевиков суд признал виновными по статьям Уголовного кодекса Украины:
- 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- 111 (государственная измена);
- 258−3 (создание террористической группы или террористической организации);
- 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
- 447 (наемничество).
Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.