В Украине предлагают легализовать криптовалюты уже через три года. Что об этом известно

Министерство экономического развития предлагает легализовать криптовалюты в Украине до 2021 года.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Что предлагает законопроект Минэкономразвития

Чиновники считают, что если государство легализует криптовалюты, это будет способствовать привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

Легализация будет происходить в два этапа. Первый - в течение этого и следующего годов. В этот период будет определен правовой статус криптовалют, а также субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену. Также будет происходить мониторинг тенденций и анализ проблем рынка.

На втором этапе в 2020-2021 годах определят так называемых хранителей виртуальных валют. То есть, это лица, которые предоставляют услуги для защиты частной информации от имени своих клиентов, объяснил Радио НВ эксперт по экономическим вопросам Максим Праздников. До сих пор у криптовалют был непонятный статус: то ли ресурс, то ли имущество, или просто деньги. Нужно законодательно признать, что криптовалюта - именно валюта.

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"Есть возможность хранить в Украине виртуальные активы, но практически никто этого не делает. То есть, все виртуальные активы хранятся на каких международных биржах за пределами Украины. И вот как будет происходить определение вот этих бирж, которые предусматриваются как субеькты первичного финансового мониторинга, честно говоря, пока не понятно. То есть, как будут определяться активы, как будет проводиться идентификация, у кого где хранятся эти активы", - говорит Праздников.

В сентябре в Раде зарегистрировали законопроект, где прописали все термины. В частности, "виртуальными активами" считаются криптовалюта и токен-активы. В то же время, криптовалюта - это виртуальный актив в форме токена, функционирующий как средство обмена или сохранения стоимости. Для сравнения, криптовалюта - это гривны, а токены - это жетоны в метро.

Главное в законопроекте - документ предлагает налогообложение исключительно операций по обмену виртуальных активов на валютные ценности, то есть традиционные деньги. Не подлежат налогообложению операции по обмену виртуального актива одного вида на другой. Также для предприятий будет установлена ​​льготная ставка налогообложения прибыли (дохода) от операций с продажей виртуальных активов - на уровне 5% до 2024 года. В дальнейшем 18%. Для физических лиц ставка остается неизменной - на уровне 5%.

Как оценивают перспективы легализации криптовалют эксперты

Есть риск зарегулировать эту сферу, рассказала Радио НВ исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала Ольга Афанасьева.

"Для нашей страны этот вопрос является актуальным, и подготовка на мировом рынке уже определенная есть. И сейчас как раз есть шанс сделать Украину более привлекательной, удобной и законодательно защищенной для пользователей путем именно определения правового статуса виртуальных валют и операций в данной сфере, включая банковскую и налоговую", - считает Афанасьева.

Сейчас как раз есть шанс сделать Украину более привлекательной, удобной и законодательно защищенной для пользователей путем определения правового статуса виртуальных валют

Это даст экономический толчок, любые инновации стимулируют развитие экономики. Такое мнение в эфире Радио НВ выразил криптотрейдер и блокчейн-эксперт Кирилл Келевра.

"В Японии уже более года действуют пакеты стандартизации и законы, которые позволяют абсолютно всю деятельность с криптовалютами и технологиями блокчейн. Не стоит создавать велосипед, и можно просто посмотреть на опыт других стран. Пакеты стандартизации помогли бы на сегодняшний день лучше разобраться не только рядовому пользователю и клиенту, но помогли бы и институциональным будущим инвесторам, юрлицам разобраться, что это такое", - сказал он.

Криптовалюты в Украине и мире

По оценкам Офиса эффективного регулирования, Украина занимает 10 место в мире по количеству пользователей виртуальными валютами. Размер сегмента майнинга, то есть получение криптовалюты с помощью мощного компьютерного оборудования, достигает 100 млн долларов в год. Многие страны понимают, что это новые возможности.

На сегодня в мире существует более 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них - биткоин и эфириум

Япония признала биткоин, популярную криптовалюту, официальным средством платежа. Легализовала криптовалюты и соседняя с Украиной Беларусь. Россия пристально присматривается к блокчейну в финансах, чтобы обойти санкции. Банк Англии работает над внедрением национальной криптовалюты, которая была бы привязана к фунту стерлингов. Австрия уже регулирует транзакции в криптовалютах. Германия признает биткоины частными деньгами, а их центробанк выступает за глобальное регулирование рынка криптовалют. В ответ директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что возглавляемое ею ведомство готово взять на себя главную роль в этом направлении.

На сегодня в мире существует более 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них - биткоин и эфириум.