В Раде предлагают отменить в Украине праздничные дни 8 марта, 1 и 9 мая 14 февраля, 14:56 Верховная Рада (Фото:Офис президента)

Группа депутатов Верховной Рады предлагает отменить праздничные дни 8 марта, а также 1 и 9 мая. Заменить их хотят новыми праздниками.



Соответствующий законопроект № 9009 зарегистрировали в парламенте 13 февраля.

Его инициаторами являются внефракционная депутат Оксана Савчук; представители Голоса Наталья Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, от Слуги народа — Ростислав Тистык и Игорь Гузь от депутатской группы За майбутнє.

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Они предлагают сменить праздники, чтобы «устранить наследие колониального прошлого в культурной жизни и быту» и «покончить с навязанными традициями прошлого наследия», говорится в пояснительной записке.

Вместо Международного женского дня 8 марта нардепы предлагают 25 февраля отмечать День украинской женщины — в день рождения писательницы Леси Украинки. В марте же праздничным днем предлагают сделать 9 марта — день рождения Тараса Шевченко.

«Для избежания экономических потерь из-за еще одного выходного» с праздничных дней предлагают убрать 1 мая — День труда. А вместо него отмечать День матери, который выпадает на второе воскресенье мая.

Также депутаты предлагают " избавиться от прошлых рудиментов" и отменить День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая. Оставить хотят только 8 мая как День памяти и примирения (без выходного).