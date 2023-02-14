В Раде предлагают отменить в Украине праздничные дни 8 марта, 1 и 9 мая

14 февраля, 14:56
Поделиться:
Верховная Рада (Фото:Офис президента)

Верховная Рада (Фото:Офис президента)

Группа депутатов Верховной Рады предлагает отменить праздничные дни 8 марта, а также 1 и 9 мая. Заменить их хотят новыми праздниками.

Соответствующий законопроект № 9009 зарегистрировали в парламенте 13 февраля.

Его инициаторами являются внефракционная депутат Оксана Савчук; представители Голоса Наталья Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, от Слуги народа — Ростислав Тистык и Игорь Гузь от депутатской группы За майбутнє.

Видео дня

Они предлагают сменить праздники, чтобы «устранить наследие колониального прошлого в культурной жизни и быту» и «покончить с навязанными традициями прошлого наследия», говорится в пояснительной записке.

Читайте также:
Праздничные и выходные дни. Сколько будут отдыхать украинцы в феврале

Вместо Международного женского дня 8 марта нардепы предлагают 25 февраля отмечать День украинской женщины — в день рождения писательницы Леси Украинки. В марте же праздничным днем предлагают сделать 9 марта — день рождения Тараса Шевченко.

«Для избежания экономических потерь из-за еще одного выходного» с праздничных дней предлагают убрать 1 мая — День труда. А вместо него отмечать День матери, который выпадает на второе воскресенье мая.

Также депутаты предлагают " избавиться от прошлых рудиментов" и отменить День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая. Оставить хотят только 8 мая как День памяти и примирения (без выходного).

https://www.youtube.com/watch?v=aWHx0aHQJJA
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Верховная Рада Праздники 8 марта 9 мая 8 мая

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X