Потребности народа и воинов. В Украине появится военный омбудсмен

10 сентября, 04:11
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По словам Умерова, Украина должна положить начало новой философии отношения к военным (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

По словам Умерова, Украина должна положить начало новой философии отношения к военным (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал новую должность в Вооруженных силах Украины. Военный омбудсмен будет заниматься военными потребностями народа и защитников.

Об этом он заявил на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

«Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность военного омбудсмена, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов», — заявил Умеров.

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По его словам, Украина должна положить начало новой философии отношения к военным и сделать все возможное, чтобы они были обеспечены всем необходимым — оружием, оснащением, формой, едой, средствами защиты, медицинским обслуживанием, образованием, подготовкой и всем другим.

«Наша армия одна из самых больших, сильных и мотивированных в мире. Поскольку знаем за что мы боремся и сражаемся — за наших людей, наши дома, нашу свободу. Украинская армия жертвует своей жизнью за ценности свободы», — добавил министр обороны Украины.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Рустем Умеров Война России против Украины

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