Голоса Мариуполя. Украинцев призвали делиться фактами военных преступлений РФ против мариупольцев в чат-боте 25 марта, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Последствия преступных обстрелов блокадного Мариуполя со стороны российских оккупантов (Фото:УП)

Украинцев призвали сообщать о фактах военных преступлений российских оккупантов против жителей блокадного Мариуполя.

Это можно сделать через чат-бот Голос Мариуполя в Telegram, сообщили в Мариупольском городском совете.

«С начала войны мы постоянно фиксируем факты военных преступлений российских оккупантов против мирных мариупольцев. И просим вас присоединиться к этому процессу. Тысячи судеб жителей Мариуполя разрушены. Наши дома, мечты и мирные планы уничтожили российские грады и авиации. Десятки тысяч горожан спаслись. Но сотни тысяч еще нуждаются в срочной помощи. Это тысячи историй, о которых должен знать весь мир. Читать, слушать, видеть. Но не отворачивать лицо. Ибо всех мариупольцев нужно вытащить из ада», — говорится в сообщении.



Видео дня

Власти города призывают отправлять на @mariupolvoices любую важную информацию, объявления, фото или видео, которые, по вашему мнению, должны быть обнародованы и смогут помочь мариупольцам.

