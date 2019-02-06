В Украине появился реестр коррупционеров
В среду, 6 февраля, в Украине заработал Единый государственный реестр коррупционеров.
Как сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.
Также в реестре есть данные о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.
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