В Украине появился реестр коррупционеров Сегодня, 13:01 305 Цей матеріал також доступний українською croisy/Pixabay В реестре есть физические и юридические лица croisy/Pixabay

В среду, 6 февраля, в Украине заработал Единый государственный реестр коррупционеров.

Как сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также в реестре есть данные о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

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