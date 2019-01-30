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В Украине появилась услуга "муниципальная няня" для семей с детьми: как это работает

Вчера, 14:09
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Pixabay

Размер компенсации за услуги няни будут пересматривать ежегодно

С 2019 года в Украине появился новый вид социальной помощи для семей с детьми – "муниципальная няня".

В Кабмине пояснили, как будет работать новый вид услуг и кто может воспользоваться программой

Для кого доступна услуга

Услуга "муниципальная няня" доступна для семей, у которых есть дети до шести лет. Правительство выделило на программу 500 млн гривен. На первом этапе услугой смогут воспользоваться 25 тысяч украинских семей.

Размер компенсации

Семья, которая принимает участие в программе, будет получать ежемесячную компенсацию в размере 1626 гривен на возмещение услуг няни. При этом уточняется, что ежемесячные выплаты на ребенка в размере 860 гривен в течение трех декретных лет отменяться не будут.

Компенсация за няню будет выплачиваться независимо от того, выходит молодая мама на работу или же остается в декретном отпуске.

Средства будут выдаваться управлением социальной защиты населения в конце каждого месяца. Размер оплаты будет пересматриваться ежегодно в соответствии с уровнем прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, установленного на 1 января соответствующего года. 

Как оформить услугу

Мама самостоятельно выбирает няню и заключает с ней гражданско-правовой договор, который не требует нотариального заверения.

Затем мама должна подать документы в управление социальной защиты населения для оформления компенсации услуги "муниципальная няня". 

Кроме заявления о предоставлении помощи, нужно будет приложить копию договора с няней, свидетельство о рождении ребенка, копию страниц паспорта мамы, подтверждающие документы об оплате услуги няни (выписка с банковского счета, расчетная квитанция). 

Требования к няне

Няня, которая хочет получить официальное трудоустройство в семье по уходу за детьми, должна оформить СПД (физическое лицо-предприниматель КВЭД 97.00, ОКВЭД 88.91/юридическое лицо-предприниматель КВЭД 78.20, ОКВЭД 85.10).

Также у нее должен быть счет в банке, на который будет поступать ее заработная плата.

Теги:   Компенсация Дети Кабмин Няня

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