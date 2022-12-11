В Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции — Шмыгаль

11 декабря, 18:16
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В Украине в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

В Украине в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook.

По его словам, в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети.

«Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии», — отметил Шмыгаль.

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Он добавил, что правительство поручило Министерству энергетики определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения.

  • Первый приоритет — это критическая инфраструктура и больницы.
  • Второй приоритет — предприятия и объекты военно-промышленного комплекса.
  • Третий приоритет — бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты.
  • Четвертый приоритет — жилищный сектор.
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0aAh2fnavZqBZ8AGD1jE81vXNa3JLvJBGN3DizRqMKTPtyYA6aNzAoerguiWYMHhBl&show_text=true&width=500
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Электричество Электроподстанция Свет Гидроэлектростанция Война России против Украины

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