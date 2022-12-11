В Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции — Шмыгаль
В Украине в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)
В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook.
По его словам, в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети.
«Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии», — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что правительство поручило Министерству энергетики определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения.
- Первый приоритет — это критическая инфраструктура и больницы.
- Второй приоритет — предприятия и объекты военно-промышленного комплекса.
- Третий приоритет — бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты.
- Четвертый приоритет — жилищный сектор.