Массированные ракетные удары РФ: в Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС — глава Укрэнерго 22 ноября, 14:16 Российские ракеты повредили почти все ТЭС и крупные ГЭС в Украине (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В результате массированных ракетных ударов РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

«То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергалась ракетным ударам», — сказал он.

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По его словам, почти не осталось неповрежденных узловых подстанций Укрэнерго, некоторые из них попадали под удары несколько раз.

«Поэтому масштаб разрушений колоссальный», — отметил Кудрицкий.

Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет. По данным властей Киева, в столице было три попадания в жилые дома в Печерском районе, удалось сбить четыре ракеты. Погиб один человек.

