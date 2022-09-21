Укроборонпром вместе со страной НАТО построит боеприпасный завод 21 сентября, 00:02 Отправка боеприпасов из США в Украину (Фото:Department of Defense / Twitter)

Госконцерн Укроборонпром вместе со страной НАТО построит завод по производству боеприпасов. Об этом рассказала спикер Укроборонпрома Наталья Сад во время брифинга во вторник, 20 сентября.

По словам Сад, стороны подписали соглашение накануне, другие подробности не раскрывают. Боеприпасы будут производить по стандартам НАТО.



«Это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор», — добавила спикер.

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Сад также сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятия концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за весь прошлый год, а некоторую бронетехнику после повреждений привозили на ремонт «по пятому кругу» и снова возвращали в строй.

В НАТО ранее заявляли, что помогут Украине перейти на вооружение, сделанное по стандартам Альянса. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина де-факто уже является членом семьи НАТО.

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