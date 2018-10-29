29 октября 2018, понедельник

В Украине попрощались с летчиком, погибшим во время крушения Су-27

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Полковника похоронили на малой родине
Фото: Air Force Command of UA Armed Forces via Facebook

Полковника похоронили на малой родине

В понедельник, 29 октября, в Украине попрощались с военным летчиком, полковником Иваном Петренко, погибшим в результате крушения истребителя Су-27 в Винницкой области.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВС Украины, церемонии прощания прошли в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. Похоронили летчика 1-го класса в Умани Черкасской области.

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"Со всеми воинскими почестями и почтением боевого летчика отпустили в последний полет.  Командование и все военнослужащие Воздушных сил ВС Украины сегодня скорбят из-за горькой утраты и выражают соболезнования семье Ивана Николаевича", - заявили в командовании.

Тело второго погибшего пилота - американского подполковника Сета Неринга - передали американской стороне 27 октября.

Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.

В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США, американский пилот Сет Неринг по прозвищу Джетро.

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