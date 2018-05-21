В Украине полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим работы

Подразделения Министерства внутренних сил Украины перевели в чрезвычайный режим работы.

Об этом в понедельник, 2 мая, заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в понедельник, передает пресс-служба ведомства.

По официальным данным, зрителями финального матча 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве станут 63 тыс. человек (такое количество билетов было продано). Для контроля ситуации в день футбольного поединка в чрезвычайный режим работы переводится около 12 тыс. правоохранителей. Из них - 6 тыс. полицейских, почти 4 тыс. нацгвардейцев, 1 тыс. пограничников и другие.

Он добавил, что значительная нагрузка придется на пограничные и транзитные области, в частности на пункты пропуска.

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"Будут задействованы 26 воздушных пунктов пропуска, 51 автомобильный, 53 железнодорожных. На этих пунктах пропуска будут работать до тысячи пограничников и привлеченные до 100 служебных собак. Организованное прибытия около 11 тыс. болельщиков через аэропорт "Борисполь", - уточнил он.

Также ожидается, что около 15 тыс. человек приедут в Киев на автомобилях.

Глава Национальной полиции Сергей Князев добавил, что с сегодняшнего дня правоохранители должны ожидать повышенный уровень террористической угрозы.

Напомним, финал Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

Ранее главный представитель Киевской городской государственной администрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко назвал несерьезными сообщения СМИ об отказе от билетов на финальный матч со стороны болельщиков мадридского Реала.

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