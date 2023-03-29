В Украине пока не развернули систему ПВО Patriot — Зеленский
ПВО Patriot в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
В Украине пока еще не развернули системы ПВО Patriot. Стране необходимо минимум 20 таких систем, но и этого может быть недостаточно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP.
Других подробностей глава государства по этому вопросу не раскрыл.
Также в интервью Зеленский заявил, что одна из стран Европы передала Украине систему противовоздушной обороны, которая не сработала. Ее приходилось менять «снова и снова». Зеленский страну не озвучил.
За последние недели Украина получила немецкие Leopard от ряда стран «танковой коалиции», британские танки Challenger, боевые бронированные машины Stryker, бронеавтомобиля Cougar' от США, БМП Marder и первые четыре советских истребителя МиГ-29 от Словакии.