В Украине попрощались с пилотами, которые погибли при крушении вертолетов Ми-8 в Донецкой области

2 сентября, 17:09
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Прощание с 23-летним военным летчиком Иваном Яровым в Харьковской области (Фото:Суспільне)

Прощание с 23-летним военным летчиком Иваном Яровым в Харьковской области (Фото:Суспільне)

В субботу, 2 сентября, в последний путь в родных городах провели военных летчиков, погибших при падении вертолетов Ми-8 в Донецкой области 29 августа.

В селе Лужок Харьковской области попрощались с 23-летним военным летчиком Иваном Яровым. Его похоронили на Аллее Славы 18-го кладбища в Харькове, сообщает Суспільне.

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Яровой в 2021 году окончил университет Воздушных Сил, а через два месяца после выпуска, с началом полномасштабного вторжения, стал на защиту страны. В частности защищал небо над Харьковской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областями. 29 сентября Иван собирался жениться на своей возлюбленной. Его старший брат Дмитрий также служит в ВСУ.

Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне

В Ладыжине Винницкой области сегодня попрощались с еще одним погибшим при падении Ми-8 в Донецкой области пилотом — командиром звена летной эскадрильи капитаном Владиславом Римаром, сообщают местные власти. Защитнику было 28 лет.

Владислав пошел защищать Украину с началом войны. Он участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях. В 2021—2022 годах как летчик-штурман участвовал в миссии ООН в Демократической Республике Конго. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и знаком отличия МО Воин-миротворец.

Ладыжинская городская территориальная община
Фото: Ладыжинская городская территориальная община
Ладыжинская городская территориальная община
Фото: Ладыжинская городская территориальная община
Ладыжинская городская территориальная община
Фото: Ладыжинская городская территориальная община
Ладыжинская городская территориальная община
Фото: Ладыжинская городская территориальная община

В Староконстантинове Хмельницкой области попрощались с летчиком-штурманом, старшим лейтенантом Валентином Воробцом, который тоже погиб в этой авиакатастрофе. Земляки прощались с Воробцом в помещении Гарнизонного дома офицеров, сообщили местные власти.

Староконстантинов официальный
Фото: Староконстантинов официальный

В Чернигове сегодня прощались с авиационным техником капитаном Евгением Кисилем. Летчика отпели в храме Всех святых Черниговских и похоронили на городском кладбище Яцево, сообщают местные СМИ.

Кисиль окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил. В 2011 году начал военную карьеру: служил авиационным техником в Борисполе и Полтаве, участвовал в АТО и миссии ООН в Демократической Республике Конго. У Евгения остались жена, дочь и сын.

https://www.youtube.com/watch?v=tbRPj5C7VZo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnewch.tv%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fnewch.tv&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2

Накануне с шестью погибшими членами экипажей Ми-8, разбившихся в Донецкой области, попрощались в Полтаве, где базируется 18-я бригада армейской авиации, в которой все они служили.

29 августа вблизи села Новоявленка Донецкой области разбились два украинских вертолета Ми-8. Погибли четверо пилотов и два авиатехника. Обстоятельства трагедии выясняет ГБР.

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Среди погибших: командир вертолета, полковник Виктор Опанасюк (1967 г. р.), командир звена летной эскадрильи, капитан Владислав Рымар (1995 г. р.), штурман звена, старший лейтенант Иван Яровой (2000 г. р.), летчик-штурман, старший лейтенант Валентин Воробец (2000 г. р.), старший бортовой авиационный техник, капитан Юрий Анисимов (1986 г. р.), старший бортовой авиатехник, капитан Евгений Кисиль (1988 г. р.).

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Капитана Анисимова похоронили в Полтаве, остальных погибших провели в последний путь в их родных городах в Черниговской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Винницкой областях. Всех героев похоронили на местных Аллеях Славы.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Вертолет Ми-8 Вертолеты Авиакатастрофа Пилоты Украинские пилоты Война России против Украины

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