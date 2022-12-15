«Не успеваешь менять более легкую одежду на более теплую». Синоптик предупредила о скорых потеплениях и похолоданиях в декабре 15 декабря, 17:31 Погода в Украине: прогноз Наталки Диденко (Фото:Ryunosuke Kikuno/unsplash)

Погода в Украине в ближайшее время станет теплее, однако это продлится недолго. Вскоре жителям некоторых регионов нужно будет готовиться к сильным морозам.

Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

«Циклоны целыми делегациями посещают сейчас Украину. Метет снегом, завывает штормовым ветром, временами вьюги, на дорогах — невесть что, налипает мокрый снег, увеличивается снежный покров. Завтра, 16 декабря, очередной циклон Erdmute снова будет влиять своими атмосферными фронтами на погоду западных и северных областей Украины, а также распространит свое влияние на территорию Винницкой области. Потому в пятницу там ожидается мокрый снег с переходом в дождь (потому что потеплеет), порывы ветра к штормовым, опять усложнение ситуации на дорогах (водители, очень осторожно завтра). А вот на юге Украины, в восточных областях и большинстве центральных осадков существенных не предполагается.

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Циклоны целыми делегациями посещают сейчас Украину / Фото: Наталья Диденко / facebook

Температура воздуха завтра будет достаточно высокой, в течение дня ожидается 0+4 градуса, на юге +5+9, в Крыму до +12 градусов. Разве что по северу Украины будут прогуливаться небольшие «минусы».

Киевляне! Надо еще потерпеть это мокрое, хотя и красивое, «безобразие» завтра и послезавтра. Затем, с воскресенья-понедельника, осадки притихнут и даже появятся прояснения на небе. Однако вместе с похолоданием. А пока, 16 декабря, мокрый снег с переходом в дождь. В течение дня пятницы будет 0+2 градуса.

В дальнейшем, как я уже упоминала, осадки будут прекращаться, однако станет холодом — в понедельник — вторник морозы усилятся и ночью даже возможно до -12−17 градусов. Но и это кратковременно, со среды снова столбики термометров поднимутся. Погода так скачет, что не успеваешь менять более легкую одежду на более теплую", — написала синоптикиня.

Напомним, метеорологи предупреждают о похолодании перед праздниками в декабре. Снег и дождь по Украине скоро закончится и резко сменится морозами.