В Украине погибли четыре воина из Интернационального легиона
Свеча (Фото:Pixabay)
В Украине погибли четыре добровольца из Интернационального легиона территориальной обороны.
Погибшие добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.
«Мы хотим почтить память собратьев — Рональда Вогелара, Майкла О’Нила, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву… Их мужество и память о них будут всегда вдохновлять нас», — отметили на странице легиона.
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