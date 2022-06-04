В Украине погибли четыре бойца из Интернационального легиона 4 июня, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Свеча (Фото:Pixabay)

На войне в Украине погибли четыре добровольца из Интернационального легиона территориальной обороны.

Об этом пресс-служба легиона сообщила в Facebook

Погибшие добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.



«Мы хотим почтить память собратьев — Рональда Вогелара, Майкла О’Нила, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву… Их мужество и память о них будут всегда вдохновлять нас», — отметили на странице легиона.

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Фото: International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

Фото: International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

Фото: International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

Фото: International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

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