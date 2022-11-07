В Украине ликвидирован поп РПЦ, призывавший женщин рожать больше детей для войны 7 ноября, 11:05 Михаил Васильев призывал россиянок «плодиться», чтобы было не так больно терять детей на войне (Фото:A_SHEKH0VTS0V/Twitter)

В воскресенье, 6 ноября, в РПЦ сообщили о ликвидации в Украине настоятеля храма главного гарнизона ракетных войск стратегического назначения ВС РФ под Москвой Михаила Васильева.

Как сообщается, причиной его смерти стали осколочные ранения в результате разрыва «шрапнельного снаряда», однако, где именно это произошло, не уточняется.

Фото: 666_mancer/Twitter

Васильев стал широко известен после скандального интервью на прокремлевском пропагандистском канале Спас, в котором он призывал женщин рожать как можно больше детей, чтобы было не так жалко отправлять их на войну.

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Фото: 666_mancer/Twitter

Таким образом он прокомментировал мобилизацию в РФ, объявленную российским диктатором Владимиром Путиным 21 сентября.

«Каждой даме от природы господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, исполняя заповедь божью „плодитесь и размножайтесь“, отказалась от искусственных средств прерывания беременности, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. Не так страшен черт, как его малюют. Бог не выдаст, свинья не съест», — заявил подмосковный поп.