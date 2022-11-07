В Украине погиб шестой гражданин США с начала полномасштабной войны 7 ноября, 21:40 Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

В Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки. Его личность сохраняют в секрете.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США, сообщает CNN.

Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь со семьей погибшего и оказывает помощь.

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«Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить», — рассказал представитель Госдепа.

При этом он не раскрыл личность погибшего и не рассказал подробностей о причинах его смерти.

Это уже шестой американец, который погиб в Украине с начала полномасштабной войны.

4 ноября The Daily Beast сообщило, что 23-летний житель штата Вашингтон Скайлер Джеймс Грэггс погиб на войне в Украине. Он воевал в составе Интернационального легиона.

13 октября стало известно, что ветеран США и бывший пехотинец из Айдахо 34-летний Дэйн Партридж скончался из-за тяжелого ранения, полученного в результате боев под Северодонецком. Американец сражался на украинской стороне.

