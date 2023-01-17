В боях под Бахмутом погиб доброволец из Канады 17 января, 20:24 Григорий Цехмистренко (Фото:wandering_hedgehog / instagram)

В Украине погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко, воевавший с российскими захватчиками с начала вторжения.

Об этом сообщает CBC News.

Погибшему было 28 лет, он был медиком-добровольцем.

«28-летний канадец, который был медиком-добровольцем во время российского вторжения в Украину, погиб», — говорится в сообщении.

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Цехмистренко родился в Украине, но имел канадское гражданство. Он проживал в городе Порт-Элис в провинции Британская Колумбия.

По словам его боевого собрата, Цехмистренко погиб 14 января вблизи Бахмута.

В Украину он приехал из Канады в январе прошлого года, когда информация о подготовке Россией полномасштабного вторжения становилась все более угрожающей.

По данным CBC News, Цехмистренко — уже третий канадец, погибший на войне в Украине. Он будет похоронен в Киеве.