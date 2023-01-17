В боях под Бахмутом погиб доброволец из Канады
Григорий Цехмистренко (Фото:wandering_hedgehog / instagram)
В Украине погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко, воевавший с российскими захватчиками с начала вторжения.
Об этом сообщает CBC News.
Погибшему было 28 лет, он был медиком-добровольцем.
«28-летний канадец, который был медиком-добровольцем во время российского вторжения в Украину, погиб», — говорится в сообщении.
Цехмистренко родился в Украине, но имел канадское гражданство. Он проживал в городе Порт-Элис в провинции Британская Колумбия.
По словам его боевого собрата, Цехмистренко погиб 14 января вблизи Бахмута.
В Украину он приехал из Канады в январе прошлого года, когда информация о подготовке Россией полномасштабного вторжения становилась все более угрожающей.
По данным CBC News, Цехмистренко — уже третий канадец, погибший на войне в Украине. Он будет похоронен в Киеве.