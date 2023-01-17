В боях под Бахмутом погиб доброволец из Канады

17 января, 20:24
Поделиться:
Григорий Цехмистренко (Фото:wandering_hedgehog / instagram)

Григорий Цехмистренко (Фото:wandering_hedgehog / instagram)

В Украине погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко, воевавший с российскими захватчиками с начала вторжения.

Об этом сообщает CBC News.

Погибшему было 28 лет, он был медиком-добровольцем.

«28-летний канадец, который был медиком-добровольцем во время российского вторжения в Украину, погиб», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
В бою с российскими оккупантами погиб доброволец из Австралии

Цехмистренко родился в Украине, но имел канадское гражданство. Он проживал в городе Порт-Элис в провинции Британская Колумбия.

По словам его боевого собрата, Цехмистренко погиб 14 января вблизи Бахмута.

В Украину он приехал из Канады в январе прошлого года, когда информация о подготовке Россией полномасштабного вторжения становилась все более угрожающей.

По данным CBC News, Цехмистренко — уже третий канадец, погибший на войне в Украине. Он будет похоронен в Киеве.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Канада Добровольцы Бахмут Украина-Канада Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X