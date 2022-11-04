«Не мог сидеть в стороне». В Украине погиб еще один американский доброволец — СМИ 4 ноября, 16:21 Скайлер Джеймс Грэггс (Фото:Stefan Weichert via The Daily Beast)

23-летний житель штата Вашингтон Скайлер Джеймс Грэггс погиб на войне в Украине, сообщает The Daily Beast. Он воевал в составе Интернационального легиона.

Отец Скайлера и командир его подразделения подтвердили смерть военного журналистам. Командир заявил, что Скайлер умер героем и что он был очень храбрым мужчиной с большим сердцем.

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По данным The Daily Beast, гражданин США Скайлер погиб на северо-востоке Украины. Там подразделение Интернационального легиона попало под артиллерийский обстрел в последнюю неделю октября. В результате атаки несколько человек были ранены.

Скайлер присоединилась к Интернациональному легиону в апреле. Через два месяца, в июне, он был ранен под Харьковом на востоке Украины, когда на позиции Скайлера у линии фронта попала взрывчатка. Несмотря на травмы, он был полон решимости вернуться на передовую. Парень вспомнил, как российский танк наехал на гражданскую машину, вдохновившую его на действия и вступление в борьбу с армией РФ.

«Я не мог просто сидеть в стороне. У меня было что-то сделать, у меня есть друзья в Украине. Это так ужасно, что происходит», — заявлял доброволец.

В своем родном городе штата Вашингтон на острове Оркас Скайлер жил со своим отцом. Последний был против его отъезда в Украину. Но молодой человек был непоколебимым и принял решение тайком убежать из дома и отправиться добровольцем в Украину, несмотря на отсутствие военного опыта.

Скайлер не первый американец, который погиб, сражаясь на стороне Украины. Так, 13 октября стало известно, что ветеран США и бывший пехотинец из Айдахо 34-летний Дэйн Партридж скончался из-за тяжелого ранения, полученного в результате боев под Северодонецком. Американец сражался на украинской стороне.