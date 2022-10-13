«Он твердо чувствовал, что ему нужно сражаться». В Украине погиб 34-летний доброволец из США 13 октября, 18:55 Дэйн Партридж (Фото:Семейный архив Партриджей / The Washington Post)

Ветеран США и бывший пехотинец из Айдахо 34-летний Дэйн Партридж скончался из-за тяжелого ранения, полученного в результате боев под Северодонецком. Американец сражался на украинской стороне.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова родственников погибшего.

Патридж получил критические травмы шеи и ствола головного мозга 3 октября в результате российской танковой атаки на его подразделение в Северодонецке. Все это время он находился на системе жизнеобеспечения, пока не умер во вторник, 11 октября.

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Представитель Госдепартамента США недавно подтвердил гибель американца на Донбассе, однако в своей речи он не не назвал имени погибшего.

«Он твердо чувствовал почти каждой костью своего тела, что ему нужно идти и что ему нужно сражаться. Когда он ушел, это было для меня волнительно, потому что в глубине души я знала, что это будет последний раз, когда я его увижу», — рассказала его сестра Дженни Корри.

Его мать заявила, что сын нашел свое предназначение не столько в борьбе, сколько в спасении.

«Я никогда не видела его более счастливым, чем в Украине. Он нашел свое предназначение не столько в борьбе, сколько в спасении. Иногда с гражданским миром он просто не вяжется», — добавила она.

Она также подчеркнула, что именно в армии он нашел свое предназначение.

«Он боролся в жизни, но как только он попал в армию, он нашел свою стихию. Его позывной был Птица — Дэйн Партридж, позывной Птица. Поэтому, когда вы видите птицу, думайте о моем сыне», — подытожила она.

По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, наибольшее количество кадыровцев (часть Росгвардии) погибла в Северодонецке.