В Украине подтвержден первый случай оспы обезьян 15 сентября, 19:27 Оспа обезьян имеет меньшую летальность и более легкие симптомы, чем натуральная оспа (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В Украине в четверг, 15 сентября, лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Пациент госпитализирован для стационарного лечения, у него легкое течение болезни. Он рассказал, что не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу.

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Однако, как сообщает Минздрав, симптомы заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент заразился в одном из крупных городов страны. Из симптомов у него наблюдается повышенная температура и сыпь на теле.

Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая.

Минздрав напоминает, что оспа обезьян имеет меньшую летальность и более легкие симптомы, чем натуральная оспа.

К основным симптомам этой болезни относятся:

горячка,

головная боль,

боль в мышцах,

боль в спине,

увеличенные лимфатические узлы,

озноб,

боль в горле,

заложенность носа,

кашель,

сыпь в виде пузырьков.

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