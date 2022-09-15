В Украине подтвержден первый случай оспы обезьян
Оспа обезьян имеет меньшую летальность и более легкие симптомы, чем натуральная оспа (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
В Украине в четверг, 15 сентября, лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Пациент госпитализирован для стационарного лечения, у него легкое течение болезни. Он рассказал, что не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу.
Однако, как сообщает Минздрав, симптомы заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент заразился в одном из крупных городов страны. Из симптомов у него наблюдается повышенная температура и сыпь на теле.
Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая.
Минздрав напоминает, что оспа обезьян имеет меньшую летальность и более легкие симптомы, чем натуральная оспа.
К основным симптомам этой болезни относятся:
- горячка,
- головная боль,
- боль в мышцах,
- боль в спине,
- увеличенные лимфатические узлы,
- озноб,
- боль в горле,
- заложенность носа,
- кашель,
- сыпь в виде пузырьков.
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