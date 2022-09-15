В Украине подтвержден первый случай оспы обезьян

15 сентября, 19:27
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Оспа обезьян имеет меньшую летальность и более легкие симптомы, чем натуральная оспа (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Оспа обезьян имеет меньшую летальность и более легкие симптомы, чем натуральная оспа (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В Украине в четверг, 15 сентября, лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Пациент госпитализирован для стационарного лечения, у него легкое течение болезни. Он рассказал, что не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу.

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Однако, как сообщает Минздрав, симптомы заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент заразился в одном из крупных городов страны. Из симптомов у него наблюдается повышенная температура и сыпь на теле.

Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая.

Минздрав напоминает, что оспа обезьян имеет меньшую летальность и более легкие симптомы, чем натуральная оспа.

К основным симптомам этой болезни относятся:

  • горячка,
  • головная боль,
  • боль в мышцах,
  • боль в спине,
  • увеличенные лимфатические узлы,
  • озноб,
  • боль в горле,
  • заложенность носа,
  • кашель,
  • сыпь в виде пузырьков.

Новость дополняется

Редактор: Елизавета Кумбер

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