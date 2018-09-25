В Украине подростки активно употребляют алкоголь. Какие основные причины для этого

В Украине алкоголь употребляют почти вдвое больше молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет, чем в мире, свидетельствует исследование Всемирной организации здравоохранения. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Во всем мире почти 240 млн мужчин и 46 млн женщин страдают от расстройств из-за употребления спиртного. При этом такие расстройства более характерны для стран с высоким уровнем дохода.

Алкоголь в жизни украинцев

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти половина украинцев в возрасте от 15 до 19 лет употребляют алкоголь, однако в мире это каждый третий. Причем среди тех, кто употребляет алкоголь, большинство - парни.

Лишь 13% украинцев не употребляют алкоголь в принципе

Исследование описывает ситуацию в 2016 году. К тому времени на одного украинца старше 15 лет приходилось более 8,5 л чистого алкоголя. Положительная тенденция - за 6 лет эта цифра уменьшилась.

Один человек стал употреблять почти на 6 л алкоголя меньше. Один пьющий украинец в среднем употребляет около 14 л алкоголя. И только 13% украинцев не употребляют алкоголя в принципе. Среди таких больше женщин, чем мужчин.

Героизация, реклама и взрослые

Всего в мире каждый 20-й человек умирает от алкоголя. В трех из четырех случаев - это мужчины. Около 30% смертей, связанных с алкоголем, происходят из-за травмы во время дорожно-транспортных происшествий, причинение самому себе вреда или насилие.

Причин, по которым подростки обращаются к алкоголю - немало, отметила социальный психолог Наталья Кухтина. Прежде всего причина в модели поведения взрослых, с которыми контактируют дети. Также детям важно, какое место они занимают в своей возрастной группе.

Рекламные ролики героизируют тех, кто употребляет алкоголь

Многое они делают на слабо, чтобы соответствовать тем, кто создал эту группу. К основным причинам, по которым подростки употребляют алкоголь, эксперт относит рекламу различных алкогольных напитков. Как отметила психолог, таких рекламных роликов достаточно в интернете, и они преимущественно героизируют тех, кто употребляет алкоголь.

"У них формируется установка. Тот, кто употребляет алкоголь, - мачо. То есть это поощряется в современном мире. Наши современные дети-подростки живут в очень агрессивном мире. Они находятся в очень большом напряжении, а алкоголь - лучший и самый доступный способ снять это напряжение. Ничего не сформирует альтернативы", - сказала Кухтина.

Горячая линия

На Национальную горячую линию по вопросам реабилитации нарко- и алкозависимых подростки обращаются редко, рассказал ее исполнительный директор Вадим Крищенко. Проблема, по его словам, в том, что люди такого возраста еще не способны идентифицировать употребление алкоголя как свою проблему.

"Алкоголизм - это когда человек считает, что он пьет, потому что у него есть проблемы. А должно быть наоборот - у него есть проблемы, потому что он пьет. Статистически, это менее 1%. Бывают случаи, что звонят подростки, плачут в состоянии опьянения. Они нашли где-то этот телефон. Они позвонили и говорят, что требуют какой-либо помощи, но не хотят лечиться", - отметил Корищенко.

В общем по оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 2 млрд людей на сегодняшний являются пьющими. Самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения имеет Европа.