В Украине по меньшей мере 540 тысяч человек потеряли свои дома из-за войны — Минцифры
В Мариуполе оккупанты начали разбирать завалы домов, расстрелянных из танка ради пропагандистского сюжета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Украинцы подали через Дию 195 тысяч заявлений на восстановление поврежденного имущества, это по меньшей мере 540 тысяч людей, лишившихся дома.
Об этом рассказал руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник во время брифинга в Медиацентре Украина, передает Media Center Ukraine — Lviv в Telegram.
«Поскольку государство и органы местного самоуправления будут восстанавливать, приводить в порядок эти дома, то Дия становится способом контакта с их владельцами. Ведь многие еще не в тех населенных пунктах, где есть их поврежденное жилье», — сказал Баник.
Он также отметил, что 505 тысяч украинцев сгенерировали через Дию справку о статусе внутренне перемещенного лица.
Также 180 тысяч зарегистрировались для получения статуса безработного. По словам Мстислава Баника, другими запускающими на портале сервисами тоже пользуется немало украинцев.
В Мариуполе российские захватчики начали сносить дома без разбора завалов.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
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