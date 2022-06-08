В Украине по меньшей мере 540 тысяч человек потеряли свои дома из-за войны — Минцифры

8 июня, 17:47
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В Мариуполе оккупанты начали разбирать завалы домов, расстрелянных из танка ради пропагандистского сюжета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты начали разбирать завалы домов, расстрелянных из танка ради пропагандистского сюжета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинцы подали через Дию 195 тысяч заявлений на восстановление поврежденного имущества, это по меньшей мере 540 тысяч людей, лишившихся дома.

Об этом рассказал руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник во время брифинга в Медиацентре Украина, передает Media Center Ukraine — Lviv в Telegram.

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«Поскольку государство и органы местного самоуправления будут восстанавливать, приводить в порядок эти дома, то Дия становится способом контакта с их владельцами. Ведь многие еще не в тех населенных пунктах, где есть их поврежденное жилье», — сказал Баник.

Он также отметил, что 505 тысяч украинцев сгенерировали через Дию справку о статусе внутренне перемещенного лица.

Также 180 тысяч зарегистрировались для получения статуса безработного. По словам Мстислава Баника, другими запускающими на портале сервисами тоже пользуется немало украинцев.

В Мариуполе российские захватчики начали сносить дома без разбора завалов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Война России против Украины

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