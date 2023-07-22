ВСУ ликвидировали военкора из РИА Новости, еще четыре пропагандиста получили ранения — росСМИ

22 июля, 14:41
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На фронте погиб российский военкор из пропагандистского агентства РИА Новости Ростислав Журавлев (Фото:РИА Новости/Telegram)

На фронте погиб российский военкор из пропагандистского агентства РИА Новости Ростислав Журавлев (Фото:РИА Новости/Telegram)

На фронте погиб российский военкор из пропагандистского агентства РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом агентство сообщает в Telegram.

По данным пропагандистов, Журавлев попал под обстрел.

Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

РосСМИ пишут, что обстрел произошел в районе недавно освобожденного украинскими войсками села Пятихатки Запорожской области. Там, по словам оккупантов, под обстрел попала группа журналистов.

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По предварительным данным, также ранены два журналиста российской газеты Известия Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

Газета сообщает, что Польшаков имеет четыре осколочных ранения, одно из которых — на вылет. У оператора Шикова нашли осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей.

Также под огонь попали журналисты пропагандистских агентств ТАСС и Россия.

В Минобороны России сообщили, что всего ранения получили четыре российских журналиста.

«Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ Известия и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области», — заявили оккупанты.

20 июля украинские военные ликвидировали российского захватчика и z-пропагандиста Михаила Лучина, который вел популярный среди граждан РФ Telegram-канал Миша на Донбассе.

Среди украинцев Лучин был известен, в частности, тем, что пытался заказать на AliExpress беспилотников на $25 тысяч, однако, благодаря вмешательству Кибер Сопротивления, вместо них потратил деньги на различные секс-игрушки.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   РИА Новости Запорожская область Минобороны РФ Пропагандист Война России против Украины Пятихатки

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