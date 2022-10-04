В Украине планируют образовать военное кладбище 4 октября, 20:35 Командира харьковского добровольческого формирования «Фрайкор» Георгия Тарасенко похоронили в урочище Холодный Яр в Черкасской области (Фото:Фрайкор)

Во вторник, 4 октября, Кабинет министров Украины принял решение о создании военного кладбища в Украине.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Дано разрешение Министерству по делам ветеранов образовать в сфере его управления государственное учреждение «Национальное военное мемориальное кладбище», — говорится в сообщении.

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Мельничук сообщил, что правительством было предоставлено поручение Минветеранов в двухмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения деятельности указанного государственного учреждения.

9 июня Киеврада обратилась к правительству касательно создания в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины.