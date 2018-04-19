В Украине планируют запретить строить остановки без защитных перил

Минрегионстрой обновляет государственные строительные нормы, в частности, в Украине предлагается запретить проектирование остановок общественного транспорта без специальных защитных ограждений вдоль подъезда к остановке.

Нововведения сохранит жизнь и поможет избежать травматизма во время возможных ДТП.

Такие данные обнародовала пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Льва Парцхаладзе.

Чтобы ввести такую ​​норму, необходимо обновить действующие Государственные строительные нормы (ГСН) от 2001 года.

О сроках речь не идет, однако у заместителя министра обещают, что новый проект ГСН в отношении улиц и дорог будет утвержден в ближайшее время.

"В новом ГСН мы предусмотрели проектирование специальных перильных ограждений на подъездах к остановкам. Это то, что должно быть обязательно", - подчеркнул он..

Отмечается также целесообразность использования зарубежного опыта для защиты пассажиров.

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В то же время законодательной базой для ГСН, на основании которой будут проектироваться новые ограждения на остановках, станет ГСТУ Б В.2.3-11 Ограждение дорожное перильного типа. Общие технические условия.

Ранее сообщалось, что после масштабного ДТП в Кривом Роге, в результате которой погибли девять человек, еще более десяти получили травмы, Кабмин решил рассмотреть вопрос отмены желтого сигнала светофора.

В то же время Министерство инфраструктуры Украины заявило, что пока не планируется запрещать желтый сигнал светофоров на дорогах страны.