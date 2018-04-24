В Украине планируют штрафовать за проживание не по месту регистрации: что надо знать

Штраф за фактическое проживание не по адресу прописки составит от 340 до 850 гривен

В Украине планируют штрафовать за проживание не по месту регистрации. Соответствующий законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства" подготовил офис реформы админуслуг при Минэкономразвития.

Авторы предлагают разрешить органам регистрации проводить проверки по факту проживания в местах, где граждане официально зарегистрированы. Данные об смене места жительства нужно вносить в Единую информационную систему. Об изменениях говорится в сюжете Радио НВ.

Проверка факта проживания и штраф

В документе прописано, что граждане старше 14 лет в течение 30 дней должны подавать заявление о регистрации своего места жительства. Это можно сделать лично или через интернет. Лица, подлежащие призыву на срочную военную службу, должны информировать ограны регистрации о своем местонахождении. Также это касается людей, которые участвуют в судебном процессе. В то же время органы государственной регистрации не будут проверять военнослужащих, беспризорных и других лиц, не имеющих постоянного места жительства. Кроме того, проверка не проводится у лиц, которые являются владельцами или совладельцами жилья, находящегося по адресу их регистрации.

Основанием для проверки может быть обращение распорядителя жилья или одного из родителей ребенка до 14 лет.

С подобными обращениями могут выступать государственные и местные органы власти, предпрития организации любой формы собственности, если они получили задокументированное подтверждение того, что лицо не проживает по месту регистрации. Также к тем, кто проверяет, могут обращаться директора школы, если они подозревают, что ребенок не проживает на территории, которую обслуживает учреждение. Проверки могут проводиться и по другим причинам, однако их срок не должен превышать 30 дней. Проверяющий может допрашивать соседей, проверять средства гигиены, одежду и другие вещи. Граждан, которые живут не по месту регистрации, будут штрафовать. Размер наказания составит от 340 до 850 гривен.

Проектом закона предусмотрено, что Единая информационная система заработает с 1 июля 2019 года. К 31 марта 2021 все желающие граждане смогут бесплатно зарегистрироваться по месту жительства.

Право на проверку личных вещей

Благодаря новациям лицо, проживающее по месту регистрации, с легкостью сможет доказать это в случае необходимости. Об этом в эфире Радио НВ рассказала руководитель сектора политики и реинжиниринга Офиса реформы административных услуг Людмила Рабчинская. Она отметила, что процедура будет легкой, если лицо, которое проверяют, не будет препятствовать доступу к своему жилищу инспектора. Рабчинская добавила, доказательством проживания могут быть личные вещи, одежда, посуда, игрушки ребенка. Учитывается и тот факт, что человек оплачивает коммунальные услуги по месту жительства.

Инспектор может допрашивать соседей, проверять средства гигиены, одежда и другие вещи.

"Распорядитель, владелец или родители могут обратиться с жалобой и после этого будет осуществлена ​​проверка в течение одного месяца, во время которой по желанию лица, которое проверяют, инспектор зайдет в жилище и проверит факт проживания", - отметила Рабчинская.

Во многих странах мира существует подобная практика. Если человек проживает определенный период не по месту регистрации, то ему придется оповестить государство о своем местонахождении, рассказала правозащитница Татьяна Яблонская. Она добавила, что в Украине из-за криминогенной ситуации также было бы целесообразно ввести такие правила. В то же время человек не обязан проживать по месту регистрации, а штрафы за это - вообще нарушение прав человека, отметила Яблонская.

В Украине на регистрацию новорожденных дают 3 месяца. Документы можно подать в ЗАГС вместе с госрегистрацией рождения или во время оформления госпомощи.