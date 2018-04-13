В Украине планируют продвигать гендерное равенство в политике, экономике и социальной жизни

Кабмин утвердил Государственную социальную программу до 2021 года, которая предусматривает продвижение гендерного равенства.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Украинские чиновники планируют расширить доступ к товарам и услугам с соблюдением гендерного равенства, увеличить долю женщин среди народных депутатов Украины и депутатов местных советов.

В планах также уменьшить разрыв в заработных платах и ​​создать комплексную систему реагирования на случаи дискриминации.

Как обеспечивать гендерное равенство в Украине и сколько на это потратят

Государственная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей внедряет европейские стандарты равенства. Планируется усовершенствовать нормативно-правовую базу, механизм проведения гендерно-правовой экспертизы, учитывать гендерный компонент в программах экономического и социального развития.

Ориентировочная сумма финансирования этой программы из госбюджета составляет 255 тыс. гривен ежегодно, и в целом получится более 1 млн грн. Расходы из местных бюджетов за весь период составят 6 млн 700 тыс. гривен. Кроме того, планируется привлечь почти 5,5 млн грн на финансирование программы из других источников.

Руководителем программы выступает Министерство социальной политики, а исполнителями будут другие министерства и центральные органы исполнительной власти.

Квоты для женщин в избирательных списках

Все законопроекты, которые подаются от Кабмина и Верховной Рады, должны проходить гендерно-правовую экспертизу, напомнила в интервью радио НВ народный депутат, председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Ирина Суслова. Кроме того, надо вводить "положительные квоты" для обеспечения баланса сил. Сейчас в украинском парламенте почти 12% женщин - это самый большой показатель за всю историю независимости. Однако европейские развитые демократии говорят о 30%. Чтобы достичь такой цифры, готовят соответствующий законопроект.

Сейчас в украинском парламенте почти 12% женщин - это самый большой показатель за всю историю независимости.

"Любой избирательный список должен соблюдать квоты в 30%. Это другой пол, то есть женщины, мы фактически понимаем, они могут быть где-то внизу списка. Сейчас мы готовим один из законопроектов, который будет предусматривать в том числе правило группировки. Это означает, что в каждой пятерке будет два человека другого пола. И в случае если женщина даже пишет отказ от участия в выборах или от получения мандата, то ее место занимает следующая по очередности женщина", - рассказала Суслова о том, как планируется увеличивать количество женщин в политике.

В среднем женщины в Украине получают на 26% меньшую зарплату, чем мужчины на аналогичной должности. На законодательном уровне вопрос экономического неравенства в Украине пока не поднимали, добавила она.

Комментарии экспертов

Сама программа достаточно объемная, ибо предполагает меры в разных областях: в образовании, в здравоохранении, в соцобеспечении и тому подобное. И уже профильные министерства будут прописывать конкретные действия. Результатом этих мер должно стать, в частности, и повышение уровня политического представительства, сообщила в комментарии НВ директор Киевского института гендерных исследований Марфа Скорик.

"Эти меры разработаны сейчас, условно говоря, на вчера и немножко на сегодня, а у нас очень резко наступает завтра. Делать апдейт программы прямо по ходу пьесы - такая угроза и потребность такая есть", - отметила она.

Оценить эту программу и ее эффективность можно будет только после завершения. Когда мы будем знать, сколько женщин будет в парламенте и уменьшился ли разрыв в оплате труда женщин и мужчин.

Принятый документ - слишком гибкий, считает глава общественной организации Лига защиты прав женщин Гармония равных Александра Голуб. На самом деле оценить эту программу и ее эффективность можно будет только после завершения. Когда мы будем знать, сколько женщин будет в парламенте и уменьшился ли разрыв в оплате труда женщин и мужчин.

"Это очень часто такие большие программные концептуальные документы становятся просто частью бюрократического механизма. На бумаге выполняются определенные меры, но по факту такие меры просто теряются. Даже те граждане, которые не находятся в одной организации, они должны интересоваться, проявлять свою активную позицию, контролировать, что происходит, на что тратятся государственные деньги. Потому что если мы как граждане вспомним об этом плане только в 2021 году, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет", - говорит Голуб.

Напомним, Совет Европы принял Стратегию гендерного равенства до 2023 года. Основной акцент в документе сделали на предотвращении и борьбе с гендерными стереотипами и сексизмом.