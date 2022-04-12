Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва
Из-за начала войны в Украине призвали резервистов в ряды ЗCУ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв в армию.
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Документ опубликован на сайте президента.
Отменен призыв, который был запланирован на апрель-июнь 2022 года.
Также этим указом предусмотрено, что демобилизация ранее призванных на срочную службу произойдет «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».
Напомним, что 23 февраля, в Украине начался призыв резервистов оперативного резерва.
15 марта стало известно, что в Украине на фоне полномасштабного вторжения России начали проводить мобилизацию военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди.
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