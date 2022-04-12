Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва

12 апреля, 02:41
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Из-за начала войны в Украине призвали резервистов в ряды ЗCУ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Из-за начала войны в Украине призвали резервистов в ряды ЗCУ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв в армию.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Документ опубликован на сайте президента.

Отменен призыв, который был запланирован на апрель-июнь 2022 года.

Также этим указом предусмотрено, что демобилизация ранее призванных на срочную службу произойдет «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

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Напомним, что 23 февраля, в Украине начался призыв резервистов оперативного резерва.

15 марта стало известно, что в Украине на фоне полномасштабного вторжения России начали проводить мобилизацию военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Украинская армия Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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