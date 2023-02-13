Минобразования отменило государственную итоговую аттестацию для учеников 4-х и 9-х классов

13 февраля, 13:49
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В 2023 году учащиеся 4 и 9 классов не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (Фото:MChe Lee/Unsplash)

В 2023 году учащиеся 4 и 9 классов не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (Фото:MChe Lee/Unsplash)

В Украине отменили государственную итоговую аттестацию для учащихся 4-х и 9-х классов в текущем году.

Соответствующее решение вступило в силу, сообщили в Кабмине.

Оно принято «с целью сохранения жизни и здоровья учащихся в условиях военного положения».

ГИА для учеников 4-х и 9-х классов отменяют в Украине уже второй год подряд из-за полномасштабного вторжения России.

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Изменения внесены также и в процесс проведения вступительной кампании-2023.

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В текущем году вместо Внешнего независимого оценивания абитуриенты также будут сдавать Национальный мультипредметный тест. Регистрация для участия в НМТ начнется в апреле в онлайн-режиме.

НМТ пройдет в один день.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобразования Аттестация Война России против Украины Вступительная кампания 2023

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