Минобразования отменило государственную итоговую аттестацию для учеников 4-х и 9-х классов 13 февраля, 13:49 В 2023 году учащиеся 4 и 9 классов не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (Фото:MChe Lee/Unsplash)

В Украине отменили государственную итоговую аттестацию для учащихся 4-х и 9-х классов в текущем году.

Соответствующее решение вступило в силу, сообщили в Кабмине.

Оно принято «с целью сохранения жизни и здоровья учащихся в условиях военного положения».

ГИА для учеников 4-х и 9-х классов отменяют в Украине уже второй год подряд из-за полномасштабного вторжения России.

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Изменения внесены также и в процесс проведения вступительной кампании-2023.

В текущем году вместо Внешнего независимого оценивания абитуриенты также будут сдавать Национальный мультипредметный тест. Регистрация для участия в НМТ начнется в апреле в онлайн-режиме.

НМТ пройдет в один день.